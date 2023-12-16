مروان حامد: والدي مر بتجارب ثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته

عقد مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، ندوة نقاشية للمخرج مروان حامد، الذي كُرم في حفل الافتتاح، وأدارها المنتج علاء كركوت.

شهدت الندوة حديث المخرج مروان حامد عن والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد، قائلًا:« والدي صاحب تجربة حياتية كبرة منذ جاء من القرية إلى المدينة، وفترة تجنيده أثناء حرب 1967، فقد مر بتجارب قوية وثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته، وتابع بأنه لا يزال في مرحلة اكتشاف لهذا الثراء».

وكشف «مروان» تفاصيل اختياره موضوعات الأعمال التي قدمها، قائلًا:« دائمًا أنظر إن كان العمل سيضيف لي أم لا، أو إن كان العمل يستحق، وأشعر تجاهه بالشغف، وعلى مدار سنوات عملي كمخرج حاولت البحث عن موضوعات تفتح أمامي عوالم لا أعرفها بينما أخوض رحلة استكشاف أثناء صناعة الفيلم ».

نبذة عن المخرج مروان حامد

مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1999، بدأ عمله بالسينما كمخرج مساعد في عدد كبير من الأفلام السينمائية والإعلانات التجارية، وأثناء دراسته بالمعهد أخرج عدداً من الأفلام القصيرة والوثائقية، أبرزها الفيلم الروائي (لي لي) المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب (يوسف إدريس)، والذي نال عنه العديد من الجوائز الدولية.

خلال عام 2006، أخرج فيلمه الروائي الطويل (عمارة يعقوبيان) وساعد في إخراج حلقتين من مسلسل (لحظات حرجة) في موسمه الأول، كما أنجز بعدها عدداً من الأفلام الروائية الطويلة مثل: (إبراهيم الأبيض) عام 2009، و(الفيل الأزرق) المأخوذ عن رواية أحمد مراد عام 2014.