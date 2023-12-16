لقاءات توعية لطلاب المدارس بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات بالمنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا ، برنامجا متكاملا لتوعية طلاب المدارس بخطورة الإدمان والمخدرات ، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة ، في تلك المرحلة العمرية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومديرية التربية والتعليم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإستمرار تنظيم اللقاءات و الندوات ، في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال ، وتوسيع إداركهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن البرنامج شمل تنفيذ لقاءات وفعاليات ، لتوعية طلاب 400 مدرسة على مستوى كافة الإدارات التعليمية ، بمراكز المحافظة التسع ، من خلال بث رسائل توعوية ، تتناول أضرار الإدمان والمخدرات ، بالإضافة ، لتوعية الطلاب بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات ، من خلال توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة ، من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023 ، كذلك التعريف بالمراكز العلاجية ، المنتشرة على مستوى الجمهورية ، ومنها مستشفى العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بمركز سمالوط .

وأضافت انه عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج ، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتطوع، تم تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة ، لتكريم وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا ، تقديرا للمجهود المبذول في توعية طلاب المدارس بالمحافظة ، خلال الفصل الدراسى الأول .