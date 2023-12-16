تعليم سوهاج: فتح باب التقدم لمنحة برنامج الكليات المجتمعية بالولايات المتحدة الأمريكية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن هيئة فولبرايت أعلنت عن فتح باب التقديم لبرنامج مبادرة الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2024/2025، والتي تشمل برنامج مبادرة الكليات المجتمعية بوزارة الخارجية الأمريكية، من أجل الطلاب والخريجين المصريين.

وأضاف وكيل الوزارة أن البرنامج يتيح للطلاب الفرصة لحضور عام أكاديمي بكلية مجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبناء مهاراتهم الفنية في إحدى المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم الريادية، وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية.

ويوفر فرص للمشاركة في تدريب مهني وأنشطة لخدمة المجتمع، وتغطي المنحة تكلفة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومصاريف الدراسة ونفقات الأنشطة المتعلقة بالتنمية المهنية ونفقات المعيشة والإقامة والتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور ياسر محمود أن البرنامج يستهدف الفئات التالية:

طلاب أو خريجي المدارس أو المعاهد الفنية أو الكليات التكنولوجية (على أن يكون مجال التقديم مطابق لمجال دراستهم).

برنامج مبادرة الكليات المجتمعية متاح للتقديم في المجالات التالية:

تكنولوجيا المعلومات والهندسة وإدارة الأعمال والسلامة العامة والزراعة ووسائل الإعلام والصحافة والسياحة والفنادق والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

شروط التقديم للبرنامج:

ـ أن يكون مصري الجنسية ومقيم في مصر أثناء مرحلة التقديم.

ـ أن يتراوح سن المتقدم من 18 ـ 30 عامًا.

ـ أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي ( فني أو عام أو ما يعادلها ) بتقدير 70 % كحد أدنى.

ـ أن يقدم ما يثبت اجتيازه لاختبار إجادة اللغة الانجليزية من أحد المراكز المعتمدة.

ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على اعفاء أو تأجيل رسمي للخدمة العسكرية .

وتدعم الهيئة تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتقديم على المنح.



وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذا البرنامج هو ٢ يناير ٢٠٢٤

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أنه على الطلاب الراغبين في التقديم للبرنامج الدخول على صفحة البرنامج على الرابط التالي لمزيد من التفاصيل وسحب استمارة التقديم .



https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2023/11/ay2024-2025-cci_-arabic-detailed-program-announcement.pdf