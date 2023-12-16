الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الخامس وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، في ختام أسبوع شهد إصدار بنوك مركزية قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية.

الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ويحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ أبريل .

وأغلق المؤشر داكس الألماني فى الأسهم الأوروبية دون تغيير في حين ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3% بعد أن سجل كلاهما مستويات قياسية في جلسة الخميس.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ليخالف بذلك توقعات بخفضها يوم الخميس.

وتوقع بنك باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل وأن يصدر تخفيضات متتالية في كل اجتماع للسياسات حتى يناير 2025.

وتأثرت الأسهم بالخسائر التي تكبدها قطاع الرعاية الصحية إذ انخفض سهم شركة جي.إس.كيه ومقرها بريطانيا 2.9%.

وقفز سهم شركة سكترا السويدية للتكنولوجيا 8.3% إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد إعلان نتائجها للربع الثاني.

وارتفع سهم شركة إي.كيو.تي 4.3% بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيف شركة الاستثمار الخاص السويدية إلى "محايد" من "ناقص الوزن".

الأسهم الأمريكية : "S&P 500" يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية

الأسهم الأمريكية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف خلال تعاملات، جلسة، يوم الجمعة، لكنه سجل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام 2017.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا 4.52 نقطة أو ما يعادل نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 4715.03 نقطة.

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 52.36 نقطة أو بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14798.43 نقطة عند الإغلاق.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 35.59 نقطة أو بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 37276.95 نقطة .

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية بأكثر من 2.5%، وارتفع "داو جونز" للأسبوع التاسع على التوالي وهي أطول سلسة مكاسب منذ عام 2019.