عاجل
عاجل.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل دبابات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى المعمداني وسط غزة
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. القسام تعلق عن مقتل الأسرى الإسرائيليين وتؤكد "قتلوهم قصدًا"

ابو عبيدة
ابو عبيدة

قال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنه لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

وأضاف أنه، قوات الاحتلال تعمدت بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاقه النار بالخطأ على ألون شامريز ويوتام حاييم وسامر طلالقة، الأسرى الثلاثة في غزة يوم الجمعة.

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عن طريق الخطأ على ثلاثة رهائن إسرائيليين، وتم قتلهم خلال قتال مع حركة حماس في شمال غزة يوم الجمعة، ووقع إطلاق النار في منطقة الشجاعية ذات الكثافة السكانية العالية والتي حددها المسؤولون الإسرائيليون بأنها معقل لحماس.

 

وأشار جيش الاحتلال في بيان إن القوات الإسرائيلية “حددت عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا وعلى إثر ذلك أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم.

 

مواد متعلقة

عاجل.. شركة كبرى تعلق أعمال الشحن عبر البحر الأحمر

صور وأسماء الـ 3 أسرى الإسرائيلين المستهدفين من قبل جيش الاحتلال

عاجل.. القسام تنصب كمينًا يسقط عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال شرق خان يونس

سيناريو مقتل الأسرى الإسرائيليين الـ 3 على أيدي قوات الاحتلال

حماس تنعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

نقيب المحامين ينعى الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الري تحصد 445 ألف متر مكعب مياه في مرسى علم و225 بالقصير

عاجل.. بيان حوثي يطمئن السفن: ابقوا جهاز التعارف مفتوحًا لسلامتكم
الجريدة الورقية