أنشيلوتي يكشف عن مستقبله مع ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن مستقبله مع الميرينجي خلال الموسم المقبلة 2024/2025.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أكدت خلال الفترة القليلة الماضية عن أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أتفق مع أنشيلوتي لقيادة منتخب السيلساو الموسم المقبل.

وعلق أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت على تمديد تعاقده مع ريال مدريد، حيث قال:"لو كان النادي سعيداً فأنا بالتأكيد سأكون سعيداً بالتجديد، لسنا في عجلة من أمرنا ولا توجد مشاكل".

وتابع عن الأنباء التي ترددت بإنه يرغب في تجديد تعاقده خلال عيد الميلاد، فقال: "بالفعل، لدي هدية وهي تدريب ريال مدريد، خلال الفترة الحالية أبحث عن إنهاء هاتين المباراتين في عام 2023 بشكل جيد. لا شيء أكثر من ذلك".

بينما علق على مواجهة فياريال، فقال: "بالتأكيد نحن قريبيون من أعياد الميلاد، لكننا سنُلاقي فريقاً رائعاً غداً".

وتابع: "وصلنا في الوقت المناسب والنتائج تثبت ذلك، أرى أن المجموعة متحمسة ومتشوقة لإنهاء عام 2023 بشكل جيد".

وأكمل: "بالتأكيد، نُدير الموسم بشكل جيد، رغم المشاكل التي مررنا بها (الإصابات). أشعر بالثقة، هذا أمر مؤكد. يجب على المدرب أن يراقب دائماً ما يأتي إليه، أن تركز على المستقبل هذا طويل جداً".