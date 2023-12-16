حبس ميكانيكى المتهم بسرقة 3 طلاب بالإكراه

جدد قاضي المعرضات بمحكمة جنح الشيخ زايد حبس ميكانيكى المتهم بإرتكاب واقعة سرقة 3 طلاب بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

كان قد تلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغاًَ من 3 طلاب يفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض من قبل أحد الأشخاص غير معلوم لديهم حال سيرهم بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.