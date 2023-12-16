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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدا.. محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة

محكمة
محكمة

تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب شرس، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه، ما أسفر عن إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة، في منطقة الأميرية.

 

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البداية عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، في وقت سابق، بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب في إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.

 

وكشفت التحريات في واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لكلب شرس على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، ما أسفر عن عقر الكلب لشخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

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