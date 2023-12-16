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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زيارة المشاركين في البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية لمنطقة أهرامات الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة للمشاركين في البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

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ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعريف المشاركين في الأحداث الدولية التي تقام بمصر بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

 

وأضافت أن الزيارة تضمنت قيام الوفد بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.

 

وأشارت أن أعضاء الوفد أعربوا عن إعجابهم الشديد بمنطقة أهرامات الجيزة خاصة وأن بعضهم يزورها للمرة الأولى، كما توجهوا بالشكر لمسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ولاسيما مكتب الهيئة بالهرم على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز، بالإضافة إلى حرصهم على تسجيل زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة بالتقاط الصور التذكارية.

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