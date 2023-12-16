النيابة تصدر قراراً حول مُسن فقد حياته على يد نجله بالزيتون

أصدرت نيابة شرق القاهرة، قرارا باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل مسن على يد نجله بمنطقة الزيتون.

التحريات الأولية أشارت أن المتهم دائم التعدي على والده، وأضافت التحريات أن المتهم تم حجزه في مصحة عام 2018 ومكث فيها بعض الوقت ولكنه خرج منها وكان دائم الخلاف مع والده وسبق ونشبت بينهما عدة مشاجرات، وكان الجيران يتدخلون للفصل بينهما، وأنه في يوم الواقعة انهال المتهم على والده بعكاز وأرداه قتيلاً.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

قرار قضائي بشأن المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قرارا بتأجيل محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 24 ديسمبر الجاري.

التحقيقات حول الواقعة كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.