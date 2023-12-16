أتلتيكو مدريد بالقوة الضاربة أمام بيلباو بالليجا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن تشكيل الفريق أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويقود الثلاثي جريزمان وألفارو موراتا وجوروزيتا تشكيل الروخيبلانكوس أمام بيلباو، حيث يرغب سيميوني في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم.، والتي يستضيفها ملعب سان ماميس.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام بيلباو

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سويونكو، فيتسل، ماريو هيرموسو، مولينا

الوسط: يورينتي، كوكي، نيجويز، صموئيل لينو

الهجوم: جريزمان، ألفارو موراتا، جوروزيتا.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث بـ 34 نقطة، بينما يأتي بيلباو في المركز الخامس بـ 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.