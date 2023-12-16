عاجل
عاجل.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل دبابات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى المعمداني وسط غزة عاجل.. القسام تعلق عن مقتل الأسرى الإسرائيليين وتؤكد "قتلوهم قصدًا"
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد بالقوة الضاربة أمام بيلباو بالليجا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن تشكيل الفريق أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

txt

شريف يقود هجوم الخليج أمام الرياض في الدوري السعودي

ويقود الثلاثي جريزمان وألفارو موراتا وجوروزيتا تشكيل الروخيبلانكوس أمام بيلباو، حيث يرغب سيميوني في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم.، والتي يستضيفها ملعب سان ماميس.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام بيلباو

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سويونكو، فيتسل، ماريو هيرموسو، مولينا

الوسط: يورينتي، كوكي، نيجويز، صموئيل لينو

الهجوم: جريزمان، ألفارو موراتا، جوروزيتا.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث بـ 34 نقطة، بينما يأتي بيلباو في المركز الخامس بـ 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

مواد متعلقة

مصطفى شلبي يبدأ التدريبات التأهيلية في مران الزمالك

بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة شيفيلد بالدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية