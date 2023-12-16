بعد وصلة هزار.. عاطل يقتل صديقه بـ"طوبة"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حنوب الجيزة استمرار حبس عاطل متهم بقتل صديقه ضربا بطوبة فوق رأسه في مشاجرة نشبت بينهما بعد وصلة هزار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد صرحت في وقت سابق بدفن جثة المجني عليه عقب بيان الصفة التشريحية لها، كما أمرت بحبس المتهم 4 ايام احتياطياً علي ذمة التحقيقات، واصطحب فريقاً من نيابة جنوب الجيزة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته، كما استعمت النيابة إلي عدد من شهود العيان وطلبت صحفية الحالة الجنائية للمتهم.

كان قد تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "عفيفي م" بعمل التحريات تبين أنه عقب وصلة هزار بين المجني عليه وصديقه تحولت إلي مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي علي المجني عليه وضربة بطوبة فوق رأسه مما تسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.