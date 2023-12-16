آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية غدًا

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، غدًا الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإعداد وتنسيق كل من الدكتور منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية، والدكتورة هدى عطية الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافي بالقسم .

كلية آداب عين شمس تحرص على الاحتفال باللغة العربية

وأكدت الدكتورة حنان كامل عميد كلية آداب عين شمس على حرص الكلية على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للغة العربية نظرا لأنها اللغة الأم للشعوب العربية ولريادة الكلية في التأكيد على أهمية دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة والارتقاء بمستوى الدارسين والباحثين، ويعد خريجو قسم اللغة العريية من أمهر خريجي أقسام اللغة العربية على مستوى جامعات مصر ويشرف القسم بأنه يضم جهابزة الأدب والعلم واللغة الذين يمثلون الكلية والجامعة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية.

يقدم الاحتفالية الإذاعي الكبير السيد حسن، وتستضيف الاحتفالية زخم من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها، ويتضمن برنامج الاحتفالية عدد من الفقرات منها : تلاوة القرآن الكريم، الإنشاد الديني، شهادات في حب اللغة العربية ، ويستضيف الحفل الفنانين: أحمد سلامة، سميرة عبد العزيز ، طارق الدسوقي، محمود الحديني، المخرج السنيمائي الكبير الدكتور أحمد فؤاد درويش، المخرج أحمد عاطف درة ، المخرج الإذاعي والروائي رضا سليمان ، السيناريست إبراهيم محمد علي.

ثم تأتي "فقرة بوح الفصحي" وهي فقرة شعرية يشدو بالشعر فيها كل من: أحمد سويلم، إيهاب البشبيشي، جمال الشاعر، جمال القصاص، السيد حسن، عبدالعزيز جويدة ومحمد الشحات.

أما عن "الرواية وسحر اللغة" فيتحدث كل من: أحمد عبده، سيد الوكيل، صلاح معاطي، محسن الغمرى و محمد عبدالحافظ ناصف.

ويتبع ذلك بفاصل غنائي للمطرب حسن زكي، المطربة غادة العبسي.

ثم تأتي التكريمات لكل من أثروا المجال الأدبي واللغوي والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة.

ويتم عرض فيلم "حكاية الضاد" من إعداد طلاب القسم.

وأخيرا الفقرة الشعرية الثانية بعنوان: " بوح الفصحى والموسيقى " مصحوبة بالغناء للمطرب أحمد إمام ، أحمد جاد ، أحمد الجعفرى ، أحمد حافظ ، أحمد سراج ، أحمد عبد القادر ، أحمد المريخي ، أسامة جاد ، آيات عبد المنعم ، جابر بسيوني ، محمد أبو العزم ، محمد أبوالليف ، محمد ربيع حماد ، محمد عرب صالح ، محمد عزيز ، محمد غازي النجار، د مرسي عواد ، محمود سلام أيو مالك و ياسر خليل.

كما يتم تكريم اسم الدكتور والناقد الأدبي الراحل الدكتور صلاح فضل الذى أثرى المكتبة العربية الأدبية و الفكرية ومكتبة الكلية بعشرات الكتب والأبحاث.