السجن 5 سنوات لسيدة وعامل بتهمة السرقة بالإكراه

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "و.ا.ا" 35 سنة عامل، والمتهمة "ب.ع.م" ربة منزل بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "م.ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة سرقة توك توك من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهم بتهديده بسلاح أبيض يعد أن استوقفته المتهمة الأولى واستوليا منه على الدراجه النارية توك توك، ثم قاما بضربه بـ"قالب طوب" على رأسه، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 10% وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.