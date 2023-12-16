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السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سائق أجرة متهم بالاتجار في المخدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق أجرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته 234 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة المعنية في ضبط سائق حال قيادته سيارة "أجرة" بمنطقة أطفيح، وبحوزته عدد 234 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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