اتحاد المستثمرات العرب ينعى وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

تنعى دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، وفاة أمير دولة الكويت صاحب السمو ، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، الذى وافته المنية أثر وعكة صحية طارئة

وقالت هدى يسي : " أتقدم بخالص التعازي والمواساة لوفاة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، وإذ ننعى أنفسنا جميعا حيث كان لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مواقف عظيمة وأثبت نفسه كقائد قوي ومؤثر في دولة الكويت

وكان رحمة الله عليه،من أبرز الشخصيات السياسية في الكويت والعالم ، و التي ساهمت بفعالية في تطوير الكويت وتعزيز دورها على الساحة الإقليمية والدولية " .

واختتمت بالدعاء أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، ويسكنه فسيح جناته ، و أن يلهم أسرته الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

امير دولة الكويت