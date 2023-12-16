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السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عاطل يتعدي على شخص منعه من سرقة باب منزله

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي عاطل على أحد المواطنين بسلاح أبيض في بورسعيد وضبط مرتكبها. 

تلقي مأمور قسم شرطة الضواحي في مديرية أمن بورسعيد إخطار من إحدى المستشفيات بإصابة موظف بجرحين طعنيين نافذين في الصدر.

وبالانتقال والفحص، اتهم شقيق المصاب العاطل، الذي يقيم في العقار المجاور لسكن المصاب والذي يمتلك معلومات جنائية، بالتعدي على شقيقه بواسطة سكين "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب محاولة العاطل سرقة باب العقار. 

وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد من ضبط الجاني والسلاح المستخدم. 

واعترف الجاني بارتكابه الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الورقية