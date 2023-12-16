منتجات مفيدة لصحة الأسنان خلال فصل الشتاء

أخبرنا الأطباء عن الأطعمة التي يجب تناولها للوقاية من آلام الأسنان خلال فصل الشتاء، كما تعلمون، في فصل الشتاء يفتقر الجسم إلى المواد المفيدة والفيتامينات.

وجد MedicForum أن التغذية السليمة وإدراج الخضار والحمضيات والتوت والأسماك في النظام الغذائي يساعد في تقليل الحاجة إلى اللجوء إلى الطعام، وأطباء الأسنان للحصول على المساعدة الطبية.

اليقطين

هذه الخضار صحية للغاية بسبب احتوائها على الزنك والسيلينيوم والفلورايد، أنها تعزز إعادة التنعيم واستعادة مينا الأسنان وتبييضها.

الجزر

يساعد الشكل الخام على تنظيف سطح الأسنان والمسافات بين الأسنان ميكانيكيًا، مما يؤدي إلى انخفاض في الكائنات الحية الدقيقة المرضية في تجويف الفم، كما يعمل الجزر على تفتيح سطح مينا الأسنان.

الحمضيات

ومن الحمضيات التي تساعد على تقوية اللثة، تحتوي ثمار الحمضيات على الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والفيتامينات B، E، PP، C.

المكسرات

إنهم قادرون على منع نمو البكتيريا المسببة للأمراض، الأمر الذي يؤدي إلى التنميةتسوس، ولها تأثير مسكن ومضاد للجراثيم، ويتم تنظيف المكسرات ميكانيكيا أيضا من بقايا الأطعمة الكربوهيدراتية واللويحات.

التوت البري

لديهم العديد من المواد المفيدة التي تساعد أيضًا في تقوية الأسنان.

يحمي الأسنان من التسوس، يمكن لعصير التوت البري أن يمنع تسوس الأسنان، ويحتوي على عناصر دقيقة مهمة. التوت البري، يقويها ويحميها من التسوس، والأسنان بسبب مجموعة الفيتامينات والكالسيوم التي تساعد على إعادة المعادن.

Lingonberrya، ويمنع أيضًا بدء العمليات الالتهابية في تجويف الفم، ويحتوي على أحماض الستريك والماليك والبكتين والكاروتين ومجموعة من العناصر الدقيقة والفيتامينات بالإضافة إلى مبيدات الفيتون.

الجمبري

يتم تقوية الأسنان بسبب الكالسيوم والفلور والسيلينيوم واليود والحديد والمنغنيز والفوسفور وفيتامينات ب.

السمك

يمكن أن يقي من أمراض الأسنان بشكل كبير، وذلك لاحتوائه على أوميغا 3 وزيت السمك.