سائق أجرة متهم بالاتجار في المواد المخدرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق أجرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته 234 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الأجهزة المعنية في ضبط سائق حال قيادته سيارة "أجرة" بمنطقة أطفيح، وبحوزته عدد 234 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.