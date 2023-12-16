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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران الزمالك..عمر جابر يواصل التدريبات التأهيلية

عمر جابر
عمر جابر

خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

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زيزو يغيب عن مران الزمالك وبرنامج تدريبي خاص لعبدالشافي

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الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن الإصابة التي يعاني منها عمر جابر ليست مقلقة، ولن تعوقه عن اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

زيزو يغيب عن مران الزمالك وبرنامج تدريبي خاص لعبدالشافي


حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر "زيزو" إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة.

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