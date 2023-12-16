خالة الطفل الفلسطيني لؤي عبد الرحمن: نشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة (شاهد)

وصل الطفل الفلسطيني لؤي عبد الرحمن إلى معبر رفح لتلقِ العلاج في المستشفيات المصرية، بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة الطفل.

وأكدت رموز رمزي كلوب، خالة الطفل لؤي خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن : "الناس كانت نايمة في بيوتهم ونزل صاروخ على البيت فقد كل عيلته وما تبقى له غيرنا، وحالاته خطرة".

وأضافت:"توجهنا على المستشفى بتنسيق علشان نخرج من الشمال ووضعه خطر، وأمس وجهنا استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لينشل الولد لأنه كان بيموت".

واستطردت أنه: "الحمدلله الاستجابة تمت بكل سرعة، أمس الساعة 10 ليلًا تم التقديم الساعة 9 صباحًا تحركنا، وأشكر كثيرًا سيادة الرئيس السيسي على سرعة الاستغاثة".

يشار إلى أن الطفل الفلسطيني فقد أهله بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي، ووجه استغاثة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر الأطقم الطبية التي كانت تعالج الطفل في المستشفيات الفلسطينية.

وبعد يوم واحد من توجيه الاسغاثة للرئيس السيسي دخل إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري مع مرافقيه، وفي السياق، قالت رموز رمزي كلوب، خالة الطفل لؤي: "الناس كانت نايمة في بيوتهم ونزل صاروخ على البيت فقد كل عيلته وما تبقى له غيرنا، وحالاته خطرة".