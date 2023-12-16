تنكيس الأعلام فى قنا 3 أيام لوفاة أمــير الكـويت

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن تنكيس الأعلام المرفوعة على جميع الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية والمبانى الجامعية والمدارس التابعة للمحافظة، حدادا على وفاه أمير دولة الكويت ، لمده ثلاث أيام بدءاً من اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر وحتى آخر ضوء من يوم الإثنين الموافق ۱۸ ديسمبر الجارى..

جاء ذلك إيماء للمنشور الدوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية لوفاة أمير دولة الكويت.

وأضاف عبد الباقي، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ووجه، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، بالالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقة.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال الديوان الأميري في بيان ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت.