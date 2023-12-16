الكويت تودع أمير المصالحات

توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

أسند الراحل الشيخ صباح الأحمد، للشيخ نواف الأحمد، مهمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية 2003، وجرى تزكيته وليًا للعهد 2006، وعرف عنه قربه من الجميع وبساطته بالتعامل، وكان محور تهدئة للتوترات المتكررة بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

استكمل وساطة الأزمة الخليجية بالسعودية، وأجرى أول زيارة خارجية له للسعودية لحضور قمة العلا 2021، وشهدت المصالحة، واتسمت الحياة البرلمانية بعهده بالهدوء.

يصف الكويتيون أميرهم الشيخ نواف الأحمد بتواضعه، وهو ما وثقوه على وسائل التواصل الاجتماعي للقاءاتهم به غالباً في المساجد، حيث كان يحرص على أداء الصلاة في مسجد الحي السكني الذي يقطنه متجردًا من مظاهر الحكم حتى في ملابسه، إذ يحضر إلى المسجد من دون عباءة، ويقود سيارته بنفسه من دون حراسة.

بدأ أمير الكويت الراحل عهد حكمه، الذي دام 3 سنوات وشهرين، باستكمال وساطة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الأزمة الخليجية، وقام بأول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة العلا الخليجية التي عقدت في 5 يناير 2021 برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في محافظ العلا السعودية، وشهدت المصالحة الخليجية.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد شكر وإشادة الإدارة الأميركية لموافقته على إسهام الكويت في عمليات إجلاء الأميركيين ورعايا جنسيات أخرى من أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد، وإسقاط الحكومة السابقة بعد بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

ومحليًا دعا الشيخ نواف الأحمد في سبتمبر 2021 إلى حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برعايته، وذلك على إثر تأزم في العلاقة بينهما؛ بسبب مواقف لنواب المعارضة حالت دون انعقاد جلسات مجلس الأمة (البرلمان) العادية.

ونتج عن جلسات الحوار الوطني، التي حضرها ممثلون من الديوان الأميري، إصدار الأمير الشيخ نواف الأحمد مرسومين بالعفو عن مدانين ببعض القضايا تمثلت في قضيتي اقتحام مجلس الأمة التي صدرت فيها أحكام نهائية بالسجن ضد عدد من النواب وآخرين أدينوا باقتحام مبنى البرلمان خلال مظاهرة في 2011، فغادر عدد منهم البلاد إثر صدور الأحكام النهائية في 2017.