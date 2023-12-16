وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس للمراجعة قبل امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل

وشددت وزارة التربية والتعليم على تخصيص الأسبوع الأول من يناير في الفصل الدراسي الأول للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية

وأشار وزارة التربية والتعليم إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.

مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى: