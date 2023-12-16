عاجل
عاجل.. القسام تنصب كمينًا يسقط عدد كبير من جنود الاحتلال شرق خان يونس
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة

امتحانات المدارس
امتحانات المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس للمراجعة قبل امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024.

آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي

وزير التعليم يكشف كواليس طلب السيسي بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل

وشددت وزارة التربية والتعليم على تخصيص الأسبوع الأول من يناير في الفصل الدراسي الأول للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية

وأشار وزارة التربية والتعليم إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.

مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:

  1. أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في الفصل الدراسي الأول في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  2. أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  3. أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  4.  أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
  5. أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
  6.  أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  7.   أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي.

مواد متعلقة

توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب الابتدائية 2024

حالات دفع مبالغ تعويضية لرعاية طلاب المدارس

إطلاق نتائج تصنيف المراكز البحثية بالشرق الأوسط في مؤشر سيماجو العالمي

حصاد الأنشطة الطلابية بالجامعات ومعهد إعداد القادة خلال عام 2023

انتظام الدراسة العملية بالمعامل لطلاب جامعة القاهرة الدولية

حصاد أنشطة جامعة حلوان خلال الأسبوع المنصرم

وزير التعليم العالي يعلن: رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية

مستشار وزير التعليم العالي يشهد ندوة المخاطر الفكرية في جامعة حلوان
الجريدة الورقية