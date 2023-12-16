عاجل
عاجل.. القسام تنصب كمينًا يسقط عدد كبير من جنود الاحتلال شرق خان يونس
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

مفتي الجمهورية ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز  86 عاماً.

txt

مفتى الجمهورية: العاملون في الحقل الإفتائي عليهم مسؤولية ضبط بوصلة الإفتاء

txt

شيخ الأزهر ينعي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة حكومة وشعباً ، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي قد نعى اليوم السبت،في بيان رسمي أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً.

أمير الكويت الراحل

وكان بث تليفزيون الكويت، بيانًا للديوان الأميرى، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

 وقد صرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

السيرة الذاتية لأمير دولة الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح:

تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020 م.

وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006 م.

تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر 2003 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003 م.

تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994 م.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991 م.

تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988 م.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962 م.

مواليد 25 يونيو 1937 م.

الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أولاد وبنت.

مواد متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ ينعي أمير الكويت

اللجنة البارالمبية تبحث بناء مقرا لرياضات ذوى الاعاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

حجازي ردًا على تواجده بمعسكر الأهلي "ياريت يكون في مصداقية أكتر من كدا"

الإعدام لـ شاب بتهمة إنهاء حياة رئيس جمعية خيرية بالشرقية
الجريدة الورقية