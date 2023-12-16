رئيس مجلس الشيوخ ينعي أمير الكويت

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار (عبدالرازق) باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وقرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تنكيس أعلام المجلس، من أعلى مقر المجلس ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حداًا على أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم.