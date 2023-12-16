وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل يفتتحان مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بكفر الشيخ

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقهما اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، السبت " مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بمنطقة منشية فؤاد فى محافظة كفر الشيخ؛ بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة. وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ حيث كان فى استقبالهم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



يأتى ذلك فى اطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى سبق وتم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الهيئة القومية للبريد، ووزارة النقل متمثلة فى شركة "ام او تى" للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارى لوزارة النقل، والذى يتيح استغلال 13 موقع ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتى تشمل 11 موقع بمحطات قطارات السكك الحديدية بـــ ( الجيزة، وبنها، ودمنهور، وسيدى بشر، والحامول، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وإدفو) بالإضافة الى منح حق استغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسى برمسيس و كذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ.



أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" يأتى فى ضوء التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل؛ موضحا أن المكتب كان محطة قطار مخصصة للملك فؤاد منذ عشرينيات القرن الماضى وتم الاتفاق بين الوزارتين على تجديد المحطة بعد أن طالها الإهمال نتيجة لتوقف استخدامها لعقود طويلة وذلك من أجل استعادة قيمتها التراثية وجمالها المعمارى المتميز وتحويلها إلى مكتب بريد متميز لخدمة أهالى المنطقة المحيطة به؛ مشيرا إلى أن الهيئة القومية للبريد تنفذ استراتيجية لتجديد مكاتب البريد ذات الطراز المعمارى المتميز والقيمة التاريخية المتفردة حيث تم البدء بمكاتب بريد فى أسوان ثم المنيا ثم الفيوم ثم كفر الشيخ.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح المكتب اليوم يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير كافة مكاتب البريد وزيادة عددها حيث تتنوع مكاتب البريد لتشمل مكاتب ثابتة وأخرى متنقلة؛ موضحا أنه تم تطوير أكثر من 85 % من مكاتب البريد، كما يتم تجديد المكاتب ذات الطراز المعمارى المتميز.



وأضاف أن التطوير لا يقتصر فقط على المكاتب من حيث الشكل والطراز المعمارى فقط ولكن يمتد لتطوير الخدمات من خلال ميكنة كافة الخدمات وتقديم خدمات مصر الرقمية بهدف تقديم خدمة مميزة ومطورة ومحوكمة ويسيرة لأكثر من 40 مليون مواطن يستخدمون خدمات البريد المصرى.