"القيم التربوية في روايات اليافعين" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم  

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية واللقاءات ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، محاضرة بعنوان" القيم التربوية في روايات اليافعين"، تحدث فيها الأديب الدكتور عمر صوفي، حول تعريف اليافعون بأنهم الأطفال من سن ١٢ حتي ١٨ سنة تقريبا، وأشار إلي أدب الطفل الذي له دور كبير في تنمية وغرس القيم التربوية لدي الأطفال دون وعظ، أو مخطابته، وإنما يقدم القيم في إطار جمالي يحفظ للأدب ماهيته، وتوجد العديد من القيم التي يمكن أن نغرسها في نفوس النشء مثل؛ القيم الذاتية كالثقة بالنفس، وتقدير الذات، وتحمل المسئولية، وقيم اجتماعية كالتعاون والتكاتف وقبول الآخر، أيضا قيم وطنية كالانتماء، والولاء والتضحية، والشجاعة، وحب الوطن، أما عن القيم المعرفية والثقافية، تحدث صوفي عن حب العلم والقراءة، والاطلاع وتقدير العلماء.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "الكشف المبكر والخدمات الصحية للمرأة"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، ناقشت خلالها حنان حماد معوض مشرفة صحية، أهمية الكشف المبكر والخدمات الصحية للمرأة، حتي يمكن سرعة اكتشاف المرض، وزيادة فرصة الشفاء، قبل وصول المرض إلي مراحل متأخرة، فعلي سبيل المثال سرطان الثدي أو المثانة، كما استعرضت الخدمات الصحية المختلفة التي تقدم للسيدات بالوحدات الصحية المختلفة، حيث يتوفر للمرأة الكشف بالمجان، والعلاج المخفض، إلي جانب المبادرات الرئاسية المختلفة، التي أطلقتها الدولة المصرية، اهتماما بالرعاية الصحية للمرأة المصرية.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "الفهم الصحيح للدين في مواجهة التطرف"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها فضيلة الشيخ جابر عبد الحليم، قائلا: أن الاسلام دين يسر وتسامح، جاء لمصلحة العباد، والتكاليف الشرعية لم تشق على الناس في أداءها، مؤكدا علي ضرورة ألا نلتفت إلي أصحاب الآراء المتطرفة الذين يشددون على الناس في أمور حياتهم.