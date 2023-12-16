السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عقبة: حلمة 100 يوم صحة وفرت خدمة طبية من مستوى عال بدون قوائم الانتظار

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن حملة “100 يوم صحة”، إزالة الحواجز كلها من أمام المصريين، للحصول على الخدمات الطبية، ومن المهم الكشف المبكر خاصة للأطفال حديثي الولادة، وهو ما وفرته الحملة، للاطمئنان على الطفل، أنه لا يعاني أي مشكلة، مثل ضعف السمع، وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد.

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54 مليون خدمة طبية.. ماذا قدمت حملة «100 يوم صحة»؟

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وكيل صحة البحيرة يتابع مبادرة 100 يوم صحة بمحطة قطار دمنهور

حملة 100 يوم صحة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن التواصل مع حملة “100 يوم صحة”، يوفر الاكتشاف المبكر، ويقلل من حدوث المشاكل، وحتى لا تتفاقم المضاعفات، والتقليل من التكاليف العلاجية في المستقبل، والعوائق التي قد يتعرض لها.

 قوائم الانتظار

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن حملة “100 يوم صحة”، وفرت خدمة طبية من مستوى عال، دون أن يظل في قوائم الانتظار، قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات، من المشكلة الطبية التي يعانيها، خاصة إذا كانت الحالات الطبية تحتاج إلى عمليات معقدة، وآليات دقيقة، وتوفر الدولة كل ذلك مجانا، دون أي تكاليف على المواطن.

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