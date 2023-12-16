حالات دفع مبالغ تعويضية لرعاية طلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حالات دفع مبالغ التعويض من صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس والخدمات التي تقدم للطلاب من تعويضات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طبيعة عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس والخدمات التي تقدم للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي وإعانة أصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال خطاب دوري أرسلته وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لتوضيح مهام عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس.

خدمات صندوق التأمين لرعاية طلاب المدارس

صرف تعويض مبلغ عشرون ألف جنين في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة أو أثناء الذهاب والعودة.

صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية.

في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين .

وفي حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز .

صرف مبلغ إعانة علاج ألفين جنيه في حالة الأمراض المزمنة.

العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.

أصحاب الهمم يتم صرف إعانة لهم مبلغ 1500 ألف وخمسمائة جنيه مرة واحدة فقط.

وفي جميع الأحوال يتم صرف المبالغ المستحقة لرعاية طلاب المدارس طبقاً للمستندات على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة بالكتاب الدوري رقم 40 بتاريخ 27 نوفمبر 2023 طبقاً لأحكام وضوابط الصرف من الصندوق كل فيما يخصه.

المهام الأدائية لطلاب المدارس الابتدائية

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخوض اختبارات المهام الأدائية للعام الدراسي 2023/2024 طلاب المدارس في نظام التعليم الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وهو ما نوضحه لطلاب الصف الخامس الابتدائي قبل موعد امتحانات نصف العام.

وتهدف هذه النماذج إلى قياس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في المواقف الحياتية المختلفة، مع العلم أن امتحانات المهام الأدائية يخضع لجدول محدد يمتحن فيه الطلاب بوضع أسئلة مختلفة عن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي.