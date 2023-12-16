السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد 40 يومًا

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

 أعلن مجلس وزراء الكويت الحداد 40 يومًا، بعد وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم السبت، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 

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سبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

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عبدالسند يمامة ينعى أمير الكويت ويقدم العزاء للشعب الكويتى

 ونادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.

 

 وفي سياق آخر، نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، اليوم السبت، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣. 

 وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: ينعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

 

 وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

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