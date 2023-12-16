مؤتمر تين هاج لمباراة ليفربول.. لست خائفًا من الخسارة

أبدي المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم تخوفه من تلقي فريقه هزيمة كبيرة ضد ليفربول في المباراة التي ستجمعهما غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي "الكل متحمس للذهاب إلى ملعب أنفيلد فهو ملعب عظيم نذهب إليه، نعرف مدى صعوبته وما حدث في الموسم الماضي والخسارة بـ7 أهداف سيكون في ذاكرتنا ولكننا سنتعلم منه ونحاول إثبات ذلك يوم الأحد".

وتحدث عن توديع دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الأخير في مجموعته وقال: "أنا أركز على الفريق لجعله أفضل وهذا ما يشغلني، الجيد ليس جيدا بما يكفي نحن ليس لدينا ثباتا وعلينا العمل في كيفية جعل الفريق يلعب بشكل أفضل".

وعن مواجهة ليفربول: "لست خائفًا من الخسارة وسأختار فريقا يستطيع خوض التحدي ونحضره بأفضل شكل، نثق في أنفسنا ونريد اختيار فريقا يستطيع الفوز".

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الساعة السادسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 1، وسيقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على اللقاء.