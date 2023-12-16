السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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دعم سياسي وشعبي للقضية الفلسطينية (شاهد)

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير مفصلا عن دعم سياسي وشعبي للقضية الفلسطينية، وعلى أثره دشن الرئيس عبد الفتاح السيسى غرفة عمليات لمتابعة الأزمة منذ يومها الأول. 
 

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وأضاف التقرير أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع دول العالم والمبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة، وعملت مصر على حشد الجهود الأهلية والحزبية لجمع المساعدات الأهالى غزة بشكل عاجل. 

سحب الأموال من الصرافات

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.
 

القصف الشديد في المناطق الشرقية 

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

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