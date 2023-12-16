وزير الرياضة يشهد تدريب منتخب مصر للجودو

بعد تولي البطل الياباني هيروشي المسؤولية الفنية..

تواجد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة السفير اليابانى بمصر أوكا هيروشى اليوم السبت بالتدريب الخاص بالمنتخب المصري للجودو والذي أستضافه اليوم مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وبحضور رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للجودو مرزوق على واللواء خالد المعتز عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للجودو.

ويأتي دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي للمنتخب المصري للجودو والذي يستعد فى الوقت الحالي للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقرر انطلاقها في يناير القادم من العام المقبل والتى تستضيفها البرتغال، و تأتي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، وأيضا فى اطار استعداد منتخب الرجال والسيدات الكبار لخوض منافسات بطولة افريقيا والتى تستضيفها مصر فى شهر ابريل من العام المقبل والمؤهلة الى الاولمبياد ايضا.

وبكلمته مع الجهاز الفنى واللاعبين قال وزير الرياضة انتم رجال منتخب مصر وبلدنا كبيرة جدا ولن ندخر اي جهد او دعم لكم من اجل تحقيق افضل النتائج ومنتخب مصر لا يتحمل سوي الابطال وطموحنا او الحد الادنى لتطلاعتنا هو البطولات الافريقية فنحن نسعي للأحسن والافضل دائما .

واضاف وزير الرياضة ان المدرب العالمى الياباني الجديد قد وعد الوزير بتحقيق المنتخب المصري لميداليات اولمبية بداية من باريس ٢٠٢٤ وليس لوس انجلوس ٢٠٢٨ كما وجه وزير الرياضة بتوفير معد نفسي تتحمل تكلفته كاملة الوزارة من اجل عمل افضل اعداد نفسي للاعبي المنتخب المصري للجودو.

واوضح وزير الرياضة ان الاتحاد المصري للجودو قد ساهم بشكل فعال فى انتشار رياضة الجودو في كل محافظات الجمهورية، وتشجيع مراكز الشباب والأندية على الاهتمام باللعبة، بالإضافة إلى صناعة كوادر إدارية وتدريبية من خلال الدورات التدريبية المستمرة والتى أنتهت بالتعاقد مع البطل الاولمبي الياباني الكبير والمعروف على المستوي العالمي فى اللعبة من أجل اكتشاف واختيار لاعبين دوليين مصريين اكفأ لتمثيل المنتخب المصري للجودو وتحقيق انجازات للرياضة المصرية على مستوي لعبة الجودو.

يذكر أن الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي قد اعلنوا بوقت سابق عن تعاقدهم مع الياباني الشهير أيزومي هيروشي بطل العالم وصاحب فضية أولمبياد أثينا ٢٠٠٤ لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى هيروشي مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

