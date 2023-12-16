شباب ورياضة سوهاج تواصل تدريب المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي"

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فاعليات التدريب للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" للأيتام بالملعب الفرعي لاستاد سوهاج الرياضي .

جرى تنفيذ التدريب ضمن سلسلة الوحدات التدريبية التي يتم تنفيذها بالمشروع والتي تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في الجانب الرياضي والكشفي والتي يتم التدريب عليها مرتين في الأسبوع .

وتم تنفيذ تدريب رياضي تضمن بعض مهارات كرة القدم وتدريبات بدنية وكذلك بعض الألعاب الترفيهية وتدريبات الكشافة .





يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ( الإدارة المركزية للتنمية الرياضية) بوزارة الشباب والرياضة.





ووجه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة إستمرار مراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية بالقيام بدورها في جذب مشاركين وتوسيع قاعدة تنفيذ المشروع في الإدارات المختلفة .





وأكد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة على إتاحة الفرصة لجميع الشباب والطلائع والنشء للمشاركة في أنشطة المشروع طبقا لشروط وتعليمات الوزارة.