المؤتمر السابع للجمعية العلمية للتشريع يمنح الزمالة الفخرية لرئيس جامعة سوهاج

منح المؤتمر السنوي السابع للجمعية العلمية التشريعية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الزمالة الفخرية للجمعية وتكريمه، نظراً لمجهوداته العلمية والاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر والذي أقيم بعنوان " السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية" تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتور خالد زعلول نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الله العادلي والدكتور ماجد ابوتكية مقرري المؤتمر ، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

و وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية علي مجهوداته المبذولة من أجل تحقيق الإستقرار للإقتصاد المصري، و الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره ايضاً للدكتور رايح رتيب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ومقرر الموتمر، و مثمناً دور الجمعية في نشر الوعي الضريبي، بما يسهم في المساعدة في إنجاح كافة مشروعات التطوير بالدولة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة ان الدولة المصرية تسير بخطوات طموحة ومدروسة نحو تحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة والتطوير في كافة القطاعات، لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مضيفاً ان المؤتمر يعد من المؤتمرات الاقتصادية الهامة، والذي يركز على دعم الصناعة الوطنية، من خلال استعراض أهمية دور السياسات المالية والنقدية في تشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعة وإزالة كافة العوائق والتحديات.

وأضاف الدكتور رابح رتيب ان المؤتمر تضمن أربعة جلسات هامة وهي التنسيق بين السياسات المالية النقدية من أجل دعم الصناعة، أثر السياسات المالية في دعم الصناعة الوطنية، التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وآفاق المستقبل، ودور التشريع في الصناعات الوطنية. مرحباً بضيوف المؤتمر والذي يجمع العديد من الرموز و قيادات الدولة وأساتذة الجامعات والباحثين والمهنيبن و الذين لهم بصمات واضحة وباعاً طويل في مسيرة الضرائب المصرية، موضحاً أن المؤتمر سيختتم بعدد من التوصيات الهامة القابلة للتطبيق من أجل دعم الصناعة الوطنية .