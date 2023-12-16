نائب: توطين الصناعة الطبية هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتذليل أية عقبات تواجه توطين الصناعات الطبية هدفها الارتقاء بالخدمات الطبية وفتح أسواق استثمارية جديدة في صناعة الدواء لدعم الاقتصاد الوطني.



أوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن نجاح الدولة في توطين الصناعات الطبية سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية في مصر.

أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تيسير وتبسيط إجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

أشار النائب محمد سلطان، إلى أن اتجاه الدولة لفتح أسواق استثمارية جديدة في مجال الصناعات الطبية جاء من منطلق أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.