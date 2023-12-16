رئيس هيئة قناة السويس رئيساً لمجلس الأمناء بجامعة القناة

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اختيار عدد من الرموز الوطنية لرئاسة مجلس أمناء 5 جامعات أهلية، ومنها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

حيث يرأس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما تم اختيار الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب نائباً لرئيس المجلس، بينما تم اختيار الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أميناً للمجلس.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة لمجلس أمناء الأهلية متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليهم.

مؤكداً أن جامعة قناة السويس ستظل دوماً تفتخر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، هذا الصرح العظيم الذي شيد في وقت قياسي، بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون نقلة نوعية في التعليم الموجه لخدمة احتياجات سوق العمل الفعلية، بمنظومة عمل تقوم على أحدث التقنيات العالمية.