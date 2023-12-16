شهداء ومصابون جراء قصف مكثف على رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء ومصابين، جراء قصف مكثف لرفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة، واستهدف الاحتلال منازل المواطنين وينفذ مجازر شمال القطاع.

يذكر أن ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قال إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة.

الاحتلال يستهدف الصحفيين:

أضاف "أبوبكر"، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أن الصحفيين طرف محايد لنقل الحقيقة.. والاحتلال يرى أن كل من ينقل الحقيقة عدو له.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن جيش الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء، لافتًا أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة لن يزيدهم إلا إصرارًا على نقل الحقيقة.

الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين:

أوضح أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.