29 ديسمبر انطلاق مهرجان السياحة الرياضية باحدى جزر مرسى علم

تزامناً مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية ، تنطلق فعاليات مهرجان السياحة الرياضية بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر المقام ضمن خريطة الفعاليات الرياضية للمحافظة للسنة الثالثة على التوالي،، وذلك في الفترة من 29 ديسمبر الجاري ويستمر المهرجان حتى 2 يناير المقبل.

ويهدف المهرجان لدعم السياحة الرياضية في محافظة البحر الأحمر والتعريف بالمعالم الرياضية والسياحية في مدينةمرسي علم وبورت غالب.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع نادي بورت غالب الرياضي، ونادي بورت غالب للبولو، ولفيف من المسؤولين والمهتمين بالرياضة والسياحة في مصر، بهدف الدعم والترويج للسياحة الرياضة في البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يزور بورت غالب خلال أيام المهرجان نحو 100 ألف سائح.

مرسى علم مدينة سياحية مصرية تتبع محافظة البحر الأحمر، وتعد من المدن حديثة النشأة حيث بدأت تنميتها عام 1995 من خلال استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية التي تبنت إنشاء المدينة بكل مرافقها ومنتجعاتها وبنيتها الأساسية، لتصبح مرسى علم إحدى أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة.

تقع المدينة على مساحة 38433 كم مربع، على بعد 274 كم جنوب الغردقة، و134 كم جنوب القصير، ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر في حدود 60 مترًا. يقطنها حوالي 11497 من السكان أغلبهم من قبيلتي العبابدة والبشارية، ويتبعها ثلاث قرى هي برنيس، أبوالحسن الشاذلي، أبوغصون. تعتبر المدينة مركزًا عالميًا للصيد والغوص والرحلات البحرية، كما يوجد بها مطار دولي ومارينا لليخوت ومركز للمؤتمرات بجانب المنتجعات والفنادق الفاخرة، وتنشط بصحرائها أعمال التنقيب عن الذهب بمنجم السكري.