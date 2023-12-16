إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق السياحي فى الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري أجرة، بالطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية تونس، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخري ملاكي، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، أمام قرية تونس، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث بالفيوم

وفى حادثين سابقين لقي مواطن مصرعه، وأصيب 10 آخرون، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة ..أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، عند مدخل أبو صير، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان البلاغ وتبين مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي حادث آخر أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، عند دخلة قرية أبو عش، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه التي تولت التحقيق