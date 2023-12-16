جوارديولا يستقرعلى تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أستقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 223-2024.

إقرأ ايضًا..

ومن المقرر أن يبدأ جوارديولا المباراة بالتشكيل الأتي ..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، جون ستونز، روبن دياز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، جاك جيريليش.

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس على إستاد الأتحاد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.