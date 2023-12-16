وزارة السياحة تنظم الرحلة السنوية لـ٢٠٠ شركة فرنسية بالمقصد المصري

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام منظم الرحلات الفرنسي Travel Evasion بتنظيم رحلته التعريفية السنوية لوكلاء السياحية والسفر هذا العام إلى المقصد السياحي المصري، وذلك لعدد 200 شركة سياحة فرنسية، لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع به.

تضمنت هذه الرحلة التعريفية زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من الأقصر وأسوان وأبو سمبل، بالإضافة إلى الإطلاع على الرحلات والبواخر النيلية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الرحلة التعريفية تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسية الذي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الثقافية والنيلية.

ونيابة عن الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام أحمد فرج، مدير مكتب الهيئة فى أسوان، باستقبال الوفد والترحيب به ومرافقته وتقديم التسهيلات كافة اللازمة خلال الرحلة.



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