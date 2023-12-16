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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الأقصر يلتقي وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة المهندسة هيام عادل مدير عام الخدمات الاحترافية بالمركز لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.


وأوضحت المهندسة هيام عادل، أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي بمحافظة الأقصر بعنوان (إعداد الكوادر القيادية النسائية) بإشراف أكاديمي لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وباعتماد وإشراف مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم وبتنظيم وتنسيق المجموعة العربية للدراسات ثم أعقب البرنامج التدريبي ملتقى بنفس المسمى.


وأشارت المهندسة هيام عادل، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو رفع المهارات الإدارية والمهارية للكوادر النسائية الشاغلة والمرشحة للمناصب القيادية ورفع كفاءة هذه الكوادر خاصة في مجالات متطلبات القيادة والتمكين والتحول الرقمي والأساليب الإدارية المعاصرة والتخطيط الاستراتيجي وصناعة واتخاذ القرارات وغيرها من المهارات اللازمة لتولي وإدارة المواقع الادارية والقيادية وتكاملا مع أهداف المساواة في الفرص والتعلم المستمر والمؤسسية. 
ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدا على حرص المحافظة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر النسائية اللازمة في مختلف المجالات ، بما يساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف الخاص بتمكين المرأة.

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