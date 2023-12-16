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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرا النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،في ديوان عام المحافظة، لإفتتاح تطوير عدد من المشروعات، وتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات خدمات والتنموية .

 جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، سارة فتح الله، رانا حته، معاوني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية.

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