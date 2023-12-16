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عاجل.. الدفاعات الجوية المصرية ترصد جسمًا طائرًا قبالة سواحل مدينة دهب وتسقطه عاجل.. سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب
السبت 16 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة روسية مسيرة فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

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وذكرت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية  "أن القوات الروسية هاجمت خلال، الليلة الماضية، أوكرانيا بمسيرات من طراز "شاهد" في مجموعات وموجات متتالية وفي اتجاهات مختلفة".. مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات جراء وقوع المسيرات الروسية.

وقال فيتالي كليتشنكو رئيس بلدية كييف "إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من كييف ووقعت انفجارات على ضفتي نهر دنيبرو جراء سقوط المسيرات".

وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس الجمعة إسقاط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم.

 

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