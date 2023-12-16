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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل أكثر من 24 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت، استقبال 24 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 17.7 مليون شخص.

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وذكر راديو بولندا في نشرته الإنجليزية أن 22 ألف لاجئ أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 15.9 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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