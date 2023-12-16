توتنهام يُصحح مساره في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على نوتينجهام

حقق توتنهام الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بثنائية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



واستطاع توتنهام تحسين وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد سلسلة النتائج المتذبذبة خلال الفارة الماضية، حيث احتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة الرابعة عشر في المركز السادس عشر بجدول البريميرليج لهذا الموسم.

وكان الدولي البرازيلي ريتشارليسون قد تقدم لتوتنهام في الدقيقة الثلنية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني، فيما تعرض السبيرز لحالة طرد، بعدما تلقى إيف بيسوما البطاقة الحمراء في الدقيقة 70.

ويأمل توتنهام في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك للعودة مرة أخري للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما افتقدها بسبب النتائج السلبية.