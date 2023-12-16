خطر عالمي لتفشي مرض جدري القرود

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفشٍ واسع النطاق لمرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق روسيا اليوم.

وحسب لويس، فإن الانتشار المتزايد للمرض مرتبط بممارسة الجنس. وبسبب وجود معابر حدودية كثيرة بين الكونغو والدول المجاورة، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من انتشار المرض الفيروسي في الإقليم.

كذلك تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق بسبب أنه قد تم لأول مرة اكتشاف أن سلالة فيروس جدري القرود المنتشرة في الكونغو تنتقل عبر ممارسة الجنس.

ومع ذلك، حذرت لويس من أنه لا تزال هناك مخاطر مرتبطة بتجمعات الناس. وأشارت، على سبيل المثال، إلى مريض عاد إلى أوروبا مُصابًا بمرض جدرى القرود بعد رحلة بحرية في آسيا للرجال المثليين جنسيًا في نوفمبر، وأبلغ عن ظهور حالات عديدة على متن السفينة.