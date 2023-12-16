السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين الشحات: الجميع اعتاد على ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى

حسين الشحات
حسين الشحات

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المارد الأحمر نجح في التأهل إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير والمستحق الذي حققه على فريق اتحاد جدة السعودي على أرضه ‏ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

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الأهلي عن الفوز على أهلي جدة: مباراة عالمية وفرحة لا محدودة (فيديو)


وتابع نجم الأهلي: اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم منافس اليوم.‏
وشدد لاعب الأهلي أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى ‏للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.‏
بينما وجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق اليوم في مدرجات ملعب ‏الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن ‏محمود الخطيب، والجهاز الفني واللاعبين، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري ‏فاروق نائب رئيس النادي.‏

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