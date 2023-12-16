حسين الشحات: الجميع اعتاد على ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المارد الأحمر نجح في التأهل إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير والمستحق الذي حققه على فريق اتحاد جدة السعودي على أرضه ‏ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏



وتابع نجم الأهلي: اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم منافس اليوم.‏

وشدد لاعب الأهلي أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى ‏للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.‏

بينما وجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق اليوم في مدرجات ملعب ‏الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن ‏محمود الخطيب، والجهاز الفني واللاعبين، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري ‏فاروق نائب رئيس النادي.‏